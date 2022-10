Nettuno. Dal 23 ottobre al Forte Sangallo la mostra “Tre Donne”

Domenica 23 ottobre alle ore 17,00 si inaugura al Forte Sangallo la mostra “Tre Donne” ideata dall’Associazione Gemellaggi Nettuno insieme a Silvana Maltese e Leonardo Leonardi con il patrocinio del Comune di Nettuno.

La mostra che terminerà il 30 ottobre, ha per protagoniste, Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi e Victorine-Louise Meurent, tre donne pittrici, con un passato complicato, che hanno dovuto lottare per emergere e vedere riconosciuta la loro arte.

Relatrici dell’evento:

Silvana Maltese con “perché Tre Donne” e “Artemisia Gentileschi”

Martha Elvira Patiño con “Frida, il suo tempo senza confini”

Anna Claire Chapel con “Victorine/Olimpià”.

Questa mostra vuol essere un tributo di solidarietà alle donne, di cui queste tre pittrici rappresentano il coraggio e la determinazione in ogni epoca.

Vi aspettiamo.