30enne fermato ad Anzio a bordo dello scooter, trasportava coca e denaro

Nella serata del 17 il personale dipendente della locale squadra investigativa, durante l’espletamento di controlli sul territorio, effettuava un controllo di una persona italiana, a bordo di uno scooter, che transitava in una strada di periferia, con solo le luci di posizione, cercando di non farsi notare. Cosa che veniva notata dagli operatori, che procedevano ad intimare l’alt all’uomo, che spontaneamente consegnava ai poliziotti, un contenitore contenente 4 involucri di cellophane contenente sostanza polverosa bianca,accertata per cocaina (10 grammi), iniziati i controlli di rito, sulla persona ed il mezzo, si rinvenuta una cospicua somma di denaro, i controlli estesi nell’abitazione del fermato,davano risultati operativi ottimali, infatti veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente (100 grammi hashish) celata all’interno di una teca funeraria. Al termine delle operazioni, lo stesso veniva arrestato e messo a disposizione dellAG competente, che convalidato l’arresto, lo poneva agli arresti domiciliari.