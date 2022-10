Il commissario Strati incontra il Comitato di quartiere di Cretarossa

Ieri pomeriggio il Commissario Straordinario Bruno Strati, accompagnato dal sub commissario Gerardo Infantino, dal comandante della Polizia Locale Albino Rizzo e dal dirigente dell’Area Lavori Pubblici Benedetto Sajeva, hanno incontrato il Presidente del Comitato di quartiere di Cretarossa ed alcuni componenti, effettuando un sopralluogo in vari punti per verificare le criticità e le soluzioni da adottare. In particolare, Piazza Sant’Anna, Piazzetta dello Sport, Via dell’Olmo, Via Achille Grandi e Via Capitan Canducci, Via della Liberazione e Via Tranreaut. “Siamo qui per ascoltare la voce del quartiere – dichiara il Commissario Bruno Strati – qualche intervento lo stiamo già facendo come l’asfalto di via Michelangelo e i giardini di piazza Sant’Anna. C’è ancora molto altro da fare, si siamo segnati tutto. La prossima settimana inizieremo con la firma del contratto per i lavori di rifacimento del sotto via di piazzale Michelangelo. Un’opera pubblica molto attesa che puntiamo di consegnare alla città entro la prossima estate”