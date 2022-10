Anzio. Morta la donna di 41 anni rimasta vittima dell’esplosione della sua abitazione a Villa Claudia

Purtroppo Carmela Sgrò, la donna di 41 anni, rimasta coinvolta nel crollo della sua abitazione in via dei Faggi nella frazione di Villa Claudia ad Anzio, è deceduta questa notte, a causa delle gravi ustioni e dei numerose ferite e traumi riportati. Era stata estratta dalle macerie dai Vigili del fuoco di Anzio. La donna è morta in nottata presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma dove si trovava ricoverata da mercoledì mattina, 19 ottobre, dopo lo scoppio e il crollo totale della sua casa a causa di una fuga di gas di un bombolone. Lascia il compagno e una figlia di 20 anni.