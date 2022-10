Nettuno. A fuoco nella notte le officine Amati a Piscina Cardillo

A fuoco nella notte le officine riparazioni di grandi mezzi di Carlo Amati in località Piscina Cardillo a Nettuno. Fiamme alte e forti esplosioni sono state avvertite a chilometri di distanza. Fumo e odore acre di gomma bruciata ha interessato l’intera zona alla periferia di Nettuno. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Anzio e le pattuglie del Commissariato di Polizia. Verso le 3,00 della notte c’è stata una forte esplosione, dopodiché a catena siano andati a fuoco pullman in riparazione. Le officine Amati infatti riparano i mezzi pubblici a livello regionale e delle forze armate. Al momento non sono ancora state accertate le cause dell’incendio. Indagini sono in corso da parte del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco, circa 20 mezzi in riparazione andati a fuoco, ingenti i danni alle strutture.