Nuova allerta meteo per codice giallo, vento e temporali in arrivo

Il centro funzionale della Regione Lazio ha emanato un’ allerta meteo di codice giallo per il vento forte a partire Dalla serata di oggi per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Codice ARANCIONE per rischio idrogeologico, Inoltre, dalle prime ore di domani, sabato 26.11.2022 e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale od orientale. Mareggiate lungo le coste esposte.

Il Comune di Nettuno attiverà già da questa sera la Centrale Operativa Comunale presso il Comando di Polizia Locale sito in via della Vittoria 2 al fine di assicurare la direzione e il coordinamento di Pronto Intervento e l’eventuale attivazione di funzioni di supporto indicate nel Piano di Emergenza Comunale. Si raccomanda ai cittadini massima attenzione e di limitare gli spostamenti, se non strettamente necessari.