Letture di Natale al parco con l’associazione Con_tatto

Quale momento migliore del Natale per vivere la magia di stare insieme, volare con la fantasia e scoprire la bellezza delle cose semplici come sedersi per terra e ascoltare una voce che racconta. Leggere insieme è scoperta, crescita, condivisione, emozione e tutti i bambini ne hanno bisogno. Per questo l’associazione Con_tatto propone fino a Natale degli incontri di letture con tante sorprese!

Nei giorni 26 Novembre e 3, 10 e 17 Dicembre, in collaborazione con “Snack bar paradiso da Lele” (via Palmiro Togliatti 11, Nettuno) si terranno nello spazio all’aperto del bar, degli incontri gratuiti per bambini dai 3 ai 10 anni, in cui verranno lette storie di Natale e svolte attività ispirate dai libri. Gli incontri inizierano alle ore 10:30 e prima di iniziare verrà offerta una colazione per i piccoli partecipanti.

Nel primo incontro è prevista la realizzazione del calendario dell’avvento che avrà come protagonisti i personaggi dei libri. I bambini potranno trovarlo al bar fino a Natale e potranno aprire di giorno in giorno una finestra e scoprire un nuovo personaggio che anticiperà il libro che verrà letto in quella settimana.

Al termine di tutti gli incontri i bambini avranno la possibilità di riunirsi ancora per scambiarsi gli auguri e creare insieme il loro libro di Natale!La data e la sede di questo incontro finale verrà comunicata nei prossimi giorni sui canali social dell’associazione.

In caso di mal tempo, previa comunicazione, gli incontri si svolgeranno nella sede dell’associazione in via Giacomo Matteotti, 9.