Anzio. I Carabinieri arrestano un uomo che era entrato in sacrestia per rubare, aggredito il parroco

Dopo colluttazione 7 giorni di prognosi per il parroco

ANZIO (RM) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un italiano 50enne, gravemente indiziato di tentata rapina e lesioni personali aggravate.

L’uomo, ieri mattina, durante celebrazione della Santa Messa, si è introdotto all’interno della sacrestia di una Chiesa di Lavinio.

L’uomo è stato sorpreso dal parroco della chiesa che ha tentato di bloccarlo e di evitare che fuggisse. Da ciò ne scaturiva una colluttazione, interrotta solo dall’intervento dei Carabinieri. Prima dell’arrivo dei Carabinieri l’uomo si sarebbe disfatto degli oggetti che probabilmente stava tentando di portare via.

Il sacerdote, a seguito dell’aggressione subita, veniva giudicato guaribile con 7 giorni di prognosi, per i traumi riportati.

L’indagato al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Velletri, in attesa della convalida.