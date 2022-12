Nettuno. Grande affluenza di genitori e bambini al primo Open day dell’IC Nettuno III

Quella di giovedì 1 Dicembre è stata solo la prima delle diverse date programmate per l’Open day previste quest’anno . La grande affluenza di genitori e bambini che sono stati accolti dal personale docente e dagli stessi alunni dell’istituto dimostra ancora una volta che la scuola di Via Olmata rimane sul territorio uno degli istituti più apprezzati e riconosciuti per la professionalità dei docenti e le competenze trasmesse agli studenti di ogni ordine della scuola. I genitori che quest’anno sono interessati alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico hanno avuto modo di conoscere e ascoltare dagli stessi docenti tutte le novità e attività svolte dall’istituto. Il coro della scuola, diretto dalle professoresse Chillemi e Ciambrone, hanno allietato il pubblico intervenuto coinvolgendo i più piccoli in una simpatica esibizione.

La Dirigente scolastica dott.ssa Ramona Bica che da quest’anno ha ricevuto l’incarico di seguire l’istituto è stata ben lieta di accogliere le famiglie, non nascondendo la sua emozione nel dirigere l’istituto storico del suo stesso territorio, esternando l’entusiasmo che caratterizza il proprio modus operandi e ringraziando calorosamente il gruppo di lavoro che la affianca. La Dirigente ci ha tenuto subito a precisare che dal prossimo anno scolastico la sede di via Olmata ritornerà ad essere l’unica per la scuola secondaria di primo grado in quanto le classi temporaneamente allocate in via della Liberazione, a causa della situazione pandemica, ritorneranno nella sede centrale. Nel frattempo sono già iniziati diversi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria concordati con l’Ente locale di Nettuno per migliorare e rendere funzionali le aule, i servizi e i laboratori della scuola. La prof.ssa Annalisa Marino, funzione strumentale del piano triennale dell’offerta formativa, ha poi presentato tutti i progetti e le attività, sia curriculari che extracurriculari, svolti quotidianamente dall’istituto attraverso una presentazione con immagini e riconoscimenti per le varie aree disciplinari, ponendo un accento particolare sulle attività proposte anche in orario pomeridiano in modo da garantire agli alunni la possibilità di poter scegliere tra una vasta gamma di corsi che permettano di potenziare le proprie attitudini tra cui le certificazioni linguistiche, i giochi matematici, il teatro, il coro, l’avviamento allo studio della lingua latina e tanto altro. I genitori sono stati quindi accompagnati nelle varie aule e laboratori in cui i docenti hanno potuto mostrare molti dei lavori svolti dai ragazzi coinvolgendo i prossimi iscritti in piccole attività-gioco insieme ai ragazzi dell’istituto.