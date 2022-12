Rapina al supermercato In’s di Lavinio, ma l’auto dei ladri non riparte

Oggi attorno alle 13,30 due malviventi armati di una forbice sono entrati nel supermercato In’s di via Ardeatina a Lavinio mare e dopo aver minacciato una delle commesse presente in cassa, hanno preso la somma di circa 300 euro e si sono dati alla fuga. La macchina su cui dovevano scappare, tuttavia, non è partita e i due sono dovuti fuggire a piedi. In brevissimo è stato dato l’allarme e sono giunti sul posto i Carabinieri di Anzio e la Volante della polizia.

I presenti hanno raccontato la dinamica del colpo ai militari. Ad indagare sui fatti i Carabinieri, che si stanno concentrando sull’auto rimasta in panne e abbandonata nel parcheggio del centro commerciale. Ora bisognerà accertare se l’auto è di proprietà di uno dei due malviventi oppure se è stata rubata.