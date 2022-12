Capodanno a Nettuno, tutti gli eventi in programma: torna il classico bagno del 1° gennaio

Tanti gli appuntamenti inseriti nel programma “Natale a Nettuno” organizzato dal Comune di Nettuno e curato dalla ProLoco Forte Sangallo e dall’Associazione Ristoratori Nettuno In Tavolo in occasione di questo Capodanno 2023. Per festeggiare la fine del 2022 e l’arrivo dell’anno nuovo.

Oggi alle 16 in programma il laboratorio ludico ricreativo “Seguiamo la stella verso la grotta di Betlemme” a cura di Buffetti Nettuno presso la Parrocchia di San Giacomo.Sempre alle ore 16, presso la Sala dei Sigilli del Forte Sangallo, la conferenza a cura dell’Associazione Gemellaggi APS “Il Solstizio nell’arte” Alle ore 18,30 appuntamento con la musica con il concerto dei The Basement in Piazzetta Sacchi. Domani, nella notte di San Silvestro, la Festa “Happy new year”per aspettare innsieme il 2023 in piazza Battisti con brindisi Il primo gennaio torna, dopo due anni di assenza a causa della Pandemia, il tradizionale Bagno di Capodanno. Un evento organizzato dall’Associazione Nazionale Salvamento e dall’Associazione Gemellaggi Nettuno, giunto alla XXXV edizione. L’appuntamento è allo Stabilimento Vittoria alle ore 10 con l’apertura delle iscrizioni, mentre alle 12 è previsto il tradizionale e benaugurante tuffo. Alle 16,30 in piazza Battisti in programma il concerto “Grooves in colors live” della DPC Orchestra diretta dal maestro Gianluca Garsia della DPC Drum Percussion Center. Il 3 gennaio, infine, conferenza “Il solstizio nella storia” alle ore 16 presso la Sala dei Sigilli del Forte Sangallo a cura dell’Associazione Gemellaggi Nettuno