Pomezia. Sfondano la porta della banca con un auto “ariete” e provano a portare via il bancomat

Sono riusciti ad entrare spaccando la vetrata della banca con un’auto rubata. Poi hanno attaccato un cavo d’acciaio al dispositivo al bancomat ed hanno provato a trascinarlo. A mettergli i bastoni fra le ruote prima il sistema d’allarme e poi una gazzella dei carabinieri. Il tentato furto nella notte di lunedì a Pomezia.

Per fortuna i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pomezia, in servizio di controllo del territorio, hanno notato dalla sirena del Banco Desio di via dei Castelli Romani, nella zona industriale del Comune. Accortisi dell’arrivo dei militari dell’arma la banda ha lasciato la vettura usata come “ariete” – una Alfa Giulietta rubata poco prima – con ancora attaccato al cavo il dispositivo Atm , e sono scappati a bordo di un’altra auto. In fuga i ladri hanno quindi preso la via Pontina contromano riuscendo a far perdere le proprie tracce.