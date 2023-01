Il 20 gennaio Aprilia ricorda il 79esimo anniversario dello sbarco alleato

L’amministrazione comunale ricorda che venerdì 20 gennaio 2023, in occasione del 79esimo anniversario dello sbarco alleato, avranno luogo le cerimonie commemorative ai Caduti della Seconda guerra mondiale. La giornata, inserita nel Circuito delle Manifestazioni organizzate dalle Città di Anzio e Nettuno, vedrà il dispiegarsi del seguente programma:

09:30 – Raduno Autorità Civili e Militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma presso l’incrocio tra via Genio Civile e via della Cogna in località Campo di Carne;

09:45 – Deposizione Corona d’Alloro al Monumento “Il Graffio della Vita”;

10:00 – Intervento del Sindaco Antonio Terra;

10:30 – Deposizione Corona d’Alloro al Monumento al Tenente Eric Fletcher Waters e ai Caduti dello Sbarco Alleato, sito in via dei Pontoni, località Buon Riposo di Aprilia;

11:15 – Comune di Lanuvio, Piazza Berlinguer, deposizione Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti.

11:30 – Intervento del Sindaco Andrea Volpi;

12:00 – Termine delle Cerimonie commemorative