Anzio, rapina e rompe un dente a sua madre. In manette 34enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo, 34enne italiano, gravemente indiziato di rapina e lesioni personali aggravate.

L’uomo, ieri pomeriggio, a seguito di una lite scaturita per ragioni economiche con la madre convivente, le sferrava una gomitata al volto, facendole perdere un incisivo. Successivamente, le rubava dalla borsa 550 €, tentando di allontanarsi dall’abitazione. Fortunatamente la donna riusciva a contattare il 112 e a descrivere l’accaduto ai militari della Centrale Operativa.

L’immediato intervento della pattuglia ha consentito di scongiurare ulteriori conseguenze. Il giovane, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso del denaro contante, immediatamente restituito alla parte offesa.

La donna, accompagnata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti Anzio – Nettuno, veniva dimessa con 20 giorni di prognosi a seguito delle lesioni subite.

L’indagato, noto agli operatori per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Velletri, in attesa della convalida.