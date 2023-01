Si ribalta un’auto vicino a Roma, morti 5 ragazzi. Ipotesi velocità elevata

Grave incidente questa notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l’auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell’auto e’ stata trasportata all’ospedale sant’Andrea.

Nell’impatto sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, 21 anni come Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti e Flavia Troisi, 17 anni. Il cuore di Giulia Sclavo, anche lei 17 anni, si è fermato all’alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli, 21enne, è stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea, resta in prognosi riservata, ma è salvo.

Secondo una prima valutazione a causare l’incidente sarebbe stata la velocità a cui viaggiava l’auto. Le vittime sono tre ragazzi, tutti di 22 anni, e due ragazze, di 17 e 18 anni. Probabilmente alla guida c’era uno dei ragazzi deceduti sul colpo, l‘auto é intestata alla madre.