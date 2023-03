Nettuno, la Polizia locale sequestra un immobile occupato abusivamente

Nell’ambito del potenziamento, disposto dalla Commissione Straordinaria, delle attività di controllo del patrimonio abitativo comunale per evitare usi non consentiti e/o indebite occupazioni, stamane il personale della Polizia Locale di Nettuno ha posto sotto sequestro un immobile occupato abusivamente in Largo Santa Barbara. L’occupazione è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Proseguiranno i controlli sugli immobili di proprietà del Comune di Nettuno, di concerto con l’ufficio demanio e patrimonio, sia per quanto riguarda la regolarità delle occupazioni, nonché sul pagamento dei canoni o sul loro adeguamento a tutela delle ragioni dell’erario comunale.