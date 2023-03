Roma: assalto in gioielleria, in tre bloccati dal sistema antirapina

Assalto in gioielleria a Casal Palocco. In tre, armati di pistole, sono entrati, poco prima delle 10, nella gioielleria Monaco in via Filippo il Macedone e, sotto la minaccia delle armi, hanno costretto l’unica presente nel locale commerciale, a rimanere ferma mentre loro arraffavano gli oggetti preziosi.La donna, però, ha fatto scattare il sistema di allarme che ha bloccato le porte con i malfattori all’interno facendo arrivare sul posto le volanti del commissariato lido. Attimi interminabili durante i quali i malviventi hanno strattonato e minacciato la donna nel vano tentativo di farsi aprire le porte. I poliziotti, però, sono arrivati in tempo e hanno immobilizzato il gruppo soccorrendola. In codice giallo è stata la ferita è stata trasportata in ospedale a Ostia. I tre rapinatori sono stati portati in commissariato.