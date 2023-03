Nettuno. Mercoledì 29 da Baraonda, Luigi De Magistris presenta il libro “Fuori dal Sistema”

Mercoledì 29 marzo ore 16,30 presso l’associazione Baraonda in via Santa Maria 28/26 a Nettuno, la presentazione del libro di Luigi De Magistris “Fuori dal Sistema“.

Oltre all’Autore interverranno: Claudio Pelagallo giornalista Rete nobavaglio e direttore quotidiano “Inliberauscita”, Fabrizio Marras responsabile associazione Reti di Giustizia.

Il libro:

«Mi è stato impedito di proseguire il mio lavoro di magistrato fedele alla costituzione, ma mi sono rialzato, cercando di applicare la nostra carta fondamentale in un altro modo. Si può essere nelle istituzioni e fuori dal sistema: il potere può e deve essere messo al servizio dei senza potere.»

Fuori dal sistema è il racconto di una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi. Ma è anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale che de Magistris ha combattuto da pm, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un’alternativa. È tempo che tutti i non allineati al sistema si uniscano per l’ambiente, la dignità del lavoro, la pace, la lotta alle mafie, la sanità e la scuola pubblica.