Tragedia. Bambina di un anno morta in auto a Roma. “Dimenticata” dal padre

Una drammatica fatalità. Sarebbe questa la triste verità della tragedia avvenuta ieri pomeriggio alla Cecchignola, a Roma, dove una bimba di un anno è morta dimenticata in auto dai genitori in via dei Fucilieri.

Secondo quanto si apprende, il papà, un carabiniere che lavora presso una struttura alla Cecchignola, avrebbe dovuto accompagnare la figlia fino all’asilo, riservato ai dipendenti della struttura. A lanciare l’allarme è stato un passante. I primi a intervenire sul posto sono stati i militari dell’Esercito di una struttura all’interno della cittadella della Cecchignola. Uno di loro avrebbe infranto il vetro del finestrino per portare in salvo la piccola priva di sensi. Poi, una volta giunti i soccorsi, il personale del 118 ha provato a rianimare la bambina senza alcun esito. Sotto choc entrambi i genitori. La mamma si è presentata intorno alle 14 per riprendere la bimba, ma le avrebbero detto che la figlia non era mai arrivata a scuola.

Il padre risulta indagato per “abbandono di minore” come atto dovuto.

L’uomo è indagato per “abbandono di minore” come atto dovuto. L’uomo sarà ascoltato in presenza del suo avvocato. L’atto istruttorio è necessario per chiarire i contorni della vicenda. La mamma è stata già sentita come persona informata sui fatti.

In Italia sono 11 i casi registrati negli ultimi 25 anni della cosiddetta “Sindrome del bambino dimenticato”

Obbligo dei seggiolini anti abbandono

Dal 2020 l’articolo 172 del codice della strada prescrive l’obbligo di installare seggiolini anti abbandono. I dispositivi in questione sono obbligatori per i bambini di età inferiore ai 4 anni e sono stati introdotto dalla legge 117 del 1° ottobre 2018, disciplinato dal codice della strada e dal regolamento attuativo adottato nel 2019 con il dl 122 del ministro per le Infrastrutture e i trasporti.

A tal proposito la Polizia di Stato ha emanato anche una specifica circolare in cui si prescrive l’utilizzo automatico del sistema a ogni utilizzo, con l’emissione di un segnale di allarme percepibile all’interno e all’esterno dell’automobile, che possa attirare fin da subito l’attenzione del conducente.