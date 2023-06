Marco Tana e Martufello il 24 giugno alla cena solidale di “un Angelo per Amico 2000”

Ci sarà tanto da ridere con Marco Tana e Martufello. I due comici saranno presenti alla cena solidale con i volontari di un Angelo per Amico 2000 onlus il 24 giugno al ristorante Boccuccia di Anzio.

Martufello, il comico e attore sezzese ha annullato ogni appuntamento per essere presente, non può mancare ad una serata tanto importante con i volontari per aiutare i bambini ricoverati all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro raccogliendo donazioni per la “Stanza dei desideri” dove i pazienti e i loro genitori possono trovare tutto il necessario per un lungo ricovero.

Alla cena le risate non finiscono qui. Immancabile Marco Tana e la sua travolgente comicità. Sarà una serata di spettacolo da gustare con le risate e con il cuore perché l’obiettivo è aiutare.

Le prenotazioni per la cena stanno andando a ruba, bisogna affrettarsi a prenotare. Non è possibile partecipare alla riffa, né alla superiffa se non partecipando anche alla cena. Il ricavato della riffa e della superiffa aiuteranno i volontari ad acquistare materiale per la “stanza dei desideri” all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.