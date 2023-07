Nettuno. Incidente tra auto e bici sulla riviera Egidi, morto ciclista 47enne

Tragedia nella notte a Nettuno, dove un uomo di quarantasette anni è morto in un incidente stradale in via Riviera Guido Egidi. Il sinistro si è verificato intorno all’una, all’altezza dello stabilimento balneare il Tirrenino. Per l’uomo, che viaggiava in bicicletta, non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Da quanto si apprende era originario della provincia di Napoli. A scontrarsi sono state la sua bici appunto e un’automobile, una Smart Coupè. Secondo quanto ricostruito il quarantasettenne stava pedalando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, l’auto l’ha tamponato nella parte posteriore. Ad avere la peggio è stato il ciclista, che è dopo l’urto è finito sull’asfalto. Il decesso è praticamente sopraggiunto sul colpo.

Il 18enne alla guida della Smart sottoposto ai test per alcol e droga

Alla guida della Smart c’era un ragazzo di diciott’anni, che si è fermato a prestare soccorso al ciclista. Insieme a lui viaggiava un coetaneo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare. I paramedici hanno tentato di rianimare il quarantasettenne, purtroppo senza esito. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio, che hanno svolto gli accertamenti di rito. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di ricostruzione. Il conducente dell’auto, come da prassi è stato accompagnato all’ospedale di Anzio per gli esami alcolemici e tossicologici. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio all’Istituto di Medicina legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria, per lo svolgimento dell’autopsia. Sull’incidente indaga la Procura della Repubblica di Velletri, i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro.