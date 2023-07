Nettuno. Domenico Perica, 59 anni, è morto in uno scontro a Pocacqua

Ancora una vittima sulle strade di Roma e provincia. Domenico Perica, 59 anni, è morto in uno scontro sul litorale, nel comune di Nettuno. L’impatto fatale è avvenuto nel pomeriggio di domenica intorno alle 14:30, lungo via Pocacqua all’altezza di via di Colle Oppio.

Domenico Perica, secondo quanto appreso, era in sella a uno scooter Suzuki 500. Stava tornando a casa quando, all’altezza di un semaforo, si è scontrato con una Smart condotta da una ragazza di 25 anni. Il motociclista è stato sbalzato alcuni metri di distanza dal punto di impatto e, nonostante i soccorsi immediati, è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute due squadre della polizia locale di Nettuno e la polizia stradale. Inutili i tentativi di un ragazzo che per primo eseguite le manovre per il massaggio cardiaco, poi una volta giunti i sanitari del 118 hanno tentato anch’essi di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale de policlinico Tor Vergata. Si indaga per ricostruire la dinamica. I mezzi sono stati sequestrati. Domenico Perica è la vittima numero 94 del 2023 delle strade di Roma e provincia.