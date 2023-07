Grande interesse per l’incontro dedicato all’Innominato e a Manzoni

E’ stato un successo l’ultimo incontro dedicato alla lirica e alle opere di Alessandro Manzoni, che si è tenuto venerdì alle ore 18 presso la suggestiva location della Villa Imperiale ad Anzio.

Un numeroso pubblico si è mostrato molto interessato ad ascoltare le letture dei passi de “I Promessi Sposi”,dedicati ai personaggi dell’Innominato e della Monaca di Monza, che sono stati interpretati da Salvatore Santucci e da Mariella Gravinese. Tra una pagina e l’altra, Salvatore Santucci ha potuto accompagnare la platea presente in un viaggio alla scoperta dell’autore italiano, facendo interagire i più curiosi in un dibattito avvenuto sulla lingua italiana, che ha avvicinato alla materia non solo gli adulti, ma anche i pochi giovani che erano presenti all’incontro.

L’appuntamento dedicato all’Innominato e alla Monaca di Monza faceva parte del progetto “La Lirica: da Alessandro Manzoni a Maria Callas”, ideato dall’associazione culturale “La Teca” in occasione del centenario della nascita del celebre soprano e del centocinquantesimo anniversario della morte, invece, dell’autore italiano, che si concluderà il prossimo venerdì, 4 agosto alle ore 21 a Villa Corsini Sarsina, con la replica dello spettacolo “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”.

La prenotazione per assistere alla rappresentazione teatrale è obbligatoria e per acquistare i biglietti, il cui costo è di 10 euro, basterà contattare il numero 3477372366 o scrivere all’email salvatore.santucci@alice.it.

Per ricevere ulteriori informazioni, invece, basterà chiamare l’Ufficio Stampa al numero 3271454081.