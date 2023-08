Lago di Bolsena, ventenne si tuffa dal pedalò e non riemerge, a dare l’allarme gli amici

Pomeriggio di Ferragosto. Si tuffa dal pedalò ma non riemerge più. Un giovane di 20 anni è disperso nel lago di Bolsena, dove le squadre di soccorso sono al lavoro per rintracciarlo. Per aiutare le ricerche sono giunti sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco da Roma.

Il ragazzo, di origine africana, si trovava a Capodimonte con la famiglia per il ferragosto. Insieme ad altri coetanei avevano noleggiato un pedalò per un bagno nel lago. I giovani che erano con lui hanno subito provato a cercarlo, ma dal momento che dello scomparso non c’erano più tracce hanno allertato le forze dell’ordine e fatto scattare l’allarme. Alla notizia, la mamma del giovane ha avuto un mancamento.

Le ricerche continuano, mentre intanto ieri – appresa la notizia – il comune di Capodimonte ieri sera ha annullato lo spettacolo pirotecnico previsto per ferragosto.