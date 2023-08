Anzio. Rubati i dispositivi di scarico ai bagni del cimitero comunale

Furto la notte del 15 agosto al Cimitero comunale di Anzio. Questa mattina gli addetti al cimitero si sono accorti che nei bagni pubblici collocati all’interno del cimitero erano stati rubati sei dispositivi Catis per lo scarico nei wc. “I ladri hanno dapprima sfondato la porta dei bagni per poi staccare dal muro i dispositivi da poco rimpiazzati a seguito di un furto precedente- spiega il responsabile dei servizi cimiteriali Aurelio Droghini. “Ora il Comune sta vagliando l’ipotesi di istallare delle grate blindate alle porte di accesso”. Anche se può sembrare assurdo spendere denaro per mettere delle porte blindate a protezione dei bagni di un luogo sacro come il cimitero comunale, il comune sarà costretto ad adottare soluzioni più efficaci, per bloccare ladri e vandali che sembrano non fermarsi davanti a niente.