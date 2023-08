Nettuno. 55enne muore dopo aver salvato il figlio che stava per annegare

È finita in tragedia quella che doveva essere una spensierata giornata al mare il giorno di Ferragosto.

Ieri pomeriggio poco prima delle 18:00 nel tratto di mare davanti al santuario, un uomo di 55 anni, accortosi che suo figlio sedicenne stava per annegare non ha esitato a tuffarsi. Una volta riportato a riva il ragazzo, l’uomo è stato colto da un malore, forse una crisi cardiaca dovuta al grande sforzo. Subito soccorso da alcuni bagnanti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 i Carabinieri della compagnia di Anzio, richiesto anche l’intervento di una eliambulanza. L’elicottero è atterrato con una manovra perfetta sul molo di scogli, per far scendere due sanitari con le attrezzature per la rianimazione. Purtroppo per l’uomo trasferito in gravissime condizioni all’Ospedale riuniti di Anzio e Nettuno non c’è stato nulla da fare. La vittima residente ad Avezzano era in vacanza con la propria famiglia a Nettuno.