Incendio alla RIDA Ambiente di Aprilia, chiuso impianto, Comuni in difficoltà

Lettera della società a tutti gli enti: «Trattamento dei rifiuti sospeso in via cautelativa». Il fatto potrebbe causare problemi per molti comuni che conferiscono i rifiuti nell’impianto di via Valcamonica. Per Roma Ama assicura : «Nessun problema, ci rivolgiamo ad altri siti”. Anche altri Comuni come quello di Nettuno hanno contratti con altri impianti di trattamento dei rifiuti.

Incendio alla Rida Ambiente di Aprilia, in provincia di Latina, che tratta una quota consistente – circa 300 tonnellate al giorno – dei rifiuti romani. La società ha informato tutti gli enti.

«Si comunica – scrive l’azienda – che, in data 03/09/2023, circa alle ore 17,00, l’impianto della scrivente, per cause al momento ignote, è stato colpito da incendio che ha interessato due setti della sezione di biofiltrazione delle emissioni atmosferiche (biofiltro). Conseguentemente, sono state subito adottate le misure previste per il controllo e lo spegnimento dell’incendio ed è stato richiesto l’intervento delle autorità competenti. Grazie alla tempestiva attivazione delle misure, l’incendio è stato messo subito sotto controllo. Avendo l’incendio interessato soltanto il materiale legnoso naturale, ed essendo stato subito messo sotto controllo, non vi è stato alcun rischio di emissioni pericolose».