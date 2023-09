Roma. Funzionaria dice no alla sanatoria dell’abuso edilizio e le bruciano l’auto

Tor Bella Monaca. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica per un incendio avvenuto la scorsa estate nel parcheggio del VI municipio del Comune di Roma, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo ed una donna.

Nel pomeriggio del 7 settembre, personale della Polizia di Stato Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Roma, ha proceduto congiuntamente a personale della Polizia Locale Roma Capitale, VI Gruppo “Torri”, all’esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa per il delitto di incendio doloso, in pari data, dal Tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio 35, a seguito di una complessa attività d’i indagine coordinata dai Magistrati della Procura della Repubblica di Roma.

In particolare, nel mese di luglio, personale dei Vigili del Fuoco era intervenuto nel parcheggio del VI Municipio del Comune di Roma per un incendio che aveva completamente distrutto due autovetture danneggiandone una terza.

Le indagini hanno consentito di identificare, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, l’autovettura con la quale, dopo aver riempito, presso un vicino distributore, una bottiglia di benzina, un uomo, un 44enne romano pluripregiudicato, ha cosparso di liquido infiammabile un’autovettura e le ha poi dato fuoco; inoltre è stato possibile identificare i soggetti gravemente indiziati dell’incendio, sia tramite l’attività di studio e comparazione delle immagini acquisite, anche mediante l’ ausilio di personale specializzato della Polizia Scientifica ed attraverso attività di natura tecnica, sia tramite le tradizionali attività di appostamenti, pedinamenti, escussione di persone informate sui fatti, perquisizioni e sequestri, in particolare il sequestro dei cellulari degli indagati la cui analisi ha consentito di rinvenire ulteriori conferme alle ipotesi investigative.

Il delitto sarebbe stato posto in essere, per scopo intimidatorio e/ o punitivo, ai danni di una Funzionaria dell’ ufficio tecnico del medesimo VI Municipio, che aveva in uso l’autovettura destinataria dell’atto incendiario, perché “colpevole” di aver dato parere negativo ad una richiesta di sanatoria per abusi edilizi su un immobile di proprietà dell’ arrestata, in passato sua collega dello stesso Ufficio.