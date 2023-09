Anzio. 19enne investito dopo pestaggio: arrestati dalla Polizia due gemelli, caccia a un complice

Svolta nelle indagini sul ferimento di Gabriele F., 19 anni. Due gemelli serbo-bosniaci, 20enni ma nati in Italia, sono stati fermati dalla Polizia a Nettuno per il tentato omicidio del giovane aggredito domenica pomeriggio in piazza Cesare Battisti, ad Anzio, dopo un rimprovero per motivi di viabilità. Caccia al terzo complice che si era allontanato su una Panda grigia. Il ragazzo è tuttora ricoverato all’ospedale di Anzio con 50 giorni di prognosi, per trauma cranico, una forte contusione al petto, con edema polmonare e anche lesioni a una gamba dopo essere stato investito con la Panda dai tre che si erano poi dati alla fuga. Il giovane era stato soccorso sul posto dai sanitari del 118. Si indaga per ricostruire i dettagli della vicenda. I tre, a bordo di un’auto a noleggio, avrebbero anche precedenti per droga. La vittima si trovava con un’amico e la fidanzata alla fermata dell’autobus quando è intervenuto per urlare al conducente dell’utilitaria di smetterla di guidare in modo pericoloso vicino alla fermata del bus. E per questo Gabriele F. è stato dapprima insultato, quindi aggredito e poi investito dai tre. Sul posto era stato trovato un coltello a serramanico chiuso