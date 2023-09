Apre il 7 ottobre al pubblico l’Oasi naturalistica della Tenuta Calissoni Bulgari di Aprilia

Presentata il 23 settembre, alla stampa e agli addetti ai lavori, l’Oasi naturalistica della tenuta Calissoni Bulgari di Aprilia. l’Oasi aprirà al pubblico ogni primo sabato del mese a partire dal 7 ottobre 2023, con percorsi storico-naturalistici. A questo scopo saranno presenti guide specializzate.

La tenuta calissoni Bulgari, che si estende per 60 ettari, è stata fondata ad Aprilia nel 1956 dal generale Franco Calissoni e da sua moglie Anna Bulgari. Laura Colnaghi Calissoni è oggi la titolare della tenuta che gestisce assieme alla sorella Francesca Feroldi Calissoni. Oltre ad essere terreno per la produzione, con gli oltre 11mila alberi, di un eccellente olio extravergine di oliva, essa rappresenta un modello di ecosistema naturale e incontaminato nonché luogo culturale di grande interesse nazionale e internazionale.

L’evento di presentazione, oltre alle sorelle Laura e Francesca Calissoni che hanno illustrato le caratteristiche della Tenuta, ha visto la partecipazione del presidente di Coldiretti Latina Daniele Pili, del vicesindaco di Aprilia Vittorio Marchitti, dei responsabili dell’associazione The Factory 1944, che cura il museo sulla “Battaglia di Aprilia” ospitato nella tenuta.

Dopo lo sbarco alleato di Anzio e Nettuno, proprio la zona di Buon Riposo di Aprilia fu teatro della cruenta battaglia tra le truppe Britanniche e quelle tedesche. A poca distanza della tenuta è stato eretto il monumento ad Eric Fletcher, caduto in battaglia, il 18 febbraio 1944, padre del bassista dei Pink Floyd Roger Waters.

Come rilevato da recenti indagini archeologiche, l’area della tenuta, nota come collina del Buon Riposo, era stata sede della città volsca di Longula e successivamente, in epoca medievale, di un Castellum edificato attorno all’anno Mille dai monaci dell’Aventino, quale luogo di sosta per i pellegrini diretti a Roma.

Un suggestivo itinerario:

Chiesa della Madonna di buon riposo dove nel medioevo riposavano i pellegrini diretti a Roma.

La Collezione futurista con opere appartenenti alla corrente futurista conosciuta come “aeropittura”.

Lo showroom ampio e prestigioso dove è possibile degustare ed acquistare i prodotti della Tenuta.

L’esposizione museale dedicata alla conservazione di reperti storici della seconda Guerra mondiale.

Lo Uadi un labirinto di Fossati e ricchi di vegetazione e profondi fino a 10 metri. La via della nonna un viale caratterizzato da una vegetazione di macchia mediterranea sempreverde.

L’altare il punto più alto della Tenuta da cui si può ammirare un bellissimo panorama.

Il lago ideale per i cicli Vitali di specie vegetali e animali di grande interesse naturalistico.

La Tenuta Calissoni Bulgari di trova in Via della Riserva Nuova, 56 04011 Aprilia (LT)

Tel. 069268144 Cell. 3770963788

Info@tenutacalissonibulgari.it