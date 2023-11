La vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina in via del Pantanello è Sandro Crozzoletto, sessantenne di Borgo Sabotino. A bordo della sua bicicletta, l’uomo era uscito di casa per raggiungere il centro del borgo quando è avvenuto il tremendo impatto con un furgone Doblò Fiat , guidato da un 56enne del luogo. Nonostante l’intervento dei soccorritori in luogo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.