Valmontone. Entra in chiesa con bombola del gas e accendino: “datemi i soldi o vi faccio esplodere”, 35enne arrestato

VALMONTONE (RM) – I Carabinieri della Stazione di Valmontone coadiuvati da quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 35enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, durante una funzione religiosa, alla presenza di numerosi fedeli, è entrato nella chiesa collegiata “Santa Maria Maggiore” di piazza Pilozzi, con una bombola del gas e un accendino con la fiamma accesa e ha minacciato i presenti di far esplodere la bombola e poi successivamente ha insultato e minacciato il parroco, responsabile, a suo dire, di non volergli dare del denaro.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati dalle diverse segnalazioni giunte al 112, ha permesso di bloccare il 35enne che, alla vista dei militari ha opposto resistenza, al fine di sottrarsi all’arresto. Recuperati e sequestrati l’accendino e la bombola, l’uomo è stato condotto in carcere a Velletri, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.