Anzio. Cgil, devastata la sede Flai di Lavinio, un gesto vile

La sede della Flai Cgil di Anzio-Lavinio è stata oggetto di una vera devastazione. A darne notizia Stefano Morea, segretario generale della Flai Cgil di Roma e del Lazio e Alessandro Vona, segretario generale della Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli. “Proprio poche ore prima dello sciopero e della straordinaria manifestazione di Piazza del Popolo, la sede della Flai Cgil di Anzio-Lavinio è stata oggetto di una vera devastazione. Mobili rotti, computer spaccati, cassetti all’aria. Le immagini restituiscono un atto grave e vandalico – scrivono i sindacalisti in una nota -. Un gesto vile, che vorrebbe colpire l’attività che quotidianamente facciamo nel territorio a sostegno di lavoratrici e lavoratori, a volte in contesti difficili in cui fenomeni di sfruttamento colpiscono i soggetti più deboli. Non è certo con questi atti che fermeranno il nostro impegno e la nostra attività al fianco di lavoratrici e lavoratori stranieri e italiani che ogni giorno si rivolgono con fiducia a noi. Tuttavia intendiamo non solo denunciare ma anche far sapere l’accaduto perché rappresenta un segnale preoccupante per tutti”.

Alternativa per Anzio DEVASTATA LA SEDE DI LAVINIO DELLA FLAI-CGIL, MASSIMA SOLIDARIETÀ

Apprendiamo dalla stampa dell’aggressione vandalica alla sede di Lavinio della Flai-Cgil. Un atto vigliacco e inqualificabile, contro un luogo in cui non solo si svolge un lavoro importantissima a tutela dei lavoratori, ma che è diventato nel tempo un punto di riferimento di un territorio difficile e abbandonato, dando ospitalità gratuita a molte iniziative, come il “Cinema in Strada” di questa estate.

Condanniamo duramente questa violenza vergognosa ed esprimiamo la massima solidarietà ai compagni della Flai-Cgil.