L’attore di Nettuno Simone Zambelli protagonista del film “Misericordia” della regista Emma Dante

di Eros Razzano

Dopo la trionfale presentazione alla 18^ Edizione della Festa del Cinema di Roma è uscito in questi giorni nelle Sale il film “Misericordia” della regista Emma Dante. L’attore protagonista, che campeggia sul manifesto del Film, è un ragazzo di Nettuno, Simone Zambelli, che nel film interpreta Arturo, figlio di una donna morta nel darlo alla luce. Arturo viene cresciuto da un gruppo di prostitute, amiche della madre, che se ne prendono cura come fosse un loro figlio, nella “misericordia” di un amore disperato, fatto di carezze e rabbia; violenze e tenerezze. A 18 anni Arturo è un eterno fanciullo, innocente e gioioso, che non parla ma gira su se stesso, come un dervisci che ruota intorno al mondo. È stato tirato su a giri di maglia e di amore da Betta e Nuccia, le prostitute/erinni che vegliano su di lui; è un ragazzo che combatte per la sopravvivenza ma ha anche uno sguardo puro e porta con sé la speranza. Quando la vita di Arturo si trova in pericolo, le donne lo difendono: per quel ragazzo le mamme putative hanno immaginato un futuro migliore…

Simone Zambelli si è diplomato all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, indirizzo contemporaneo, ed è stato protagonista in scena anche dello spettacolo teatrale “Misericordia”, tra il 2020 e il 2023. Ha un curriculum teatrale di tutto rispetto, nonostante la giovane età: candidato ai “Premi Ubu 2021” come miglior Attore/Performer under 35; nel 2019 “Non Ricordo”, il suo primo lavoro autoriale, ha vinto la sezione Monologhi del Festival Inventaria; nello stesso anno, nell’ambito del festival Cortoindanza, ottiene un riconoscimento alla scrittura coreografica con menzione speciale per la forza interpretativa e tecnica; nel 2018 è Menzione Speciale al Premio Equilibrio. Nel 2022 debutta con un secondo lavoro, “Gli Ombelichi Tenui”, un duetto sul tema della morte con Filippo Porro. Per quanto riguarda il Cinema, è tra gli attori scelti e diretti dal regista danese Bille August, l’autore di “La casa degli spiriti” e “Con le migliori intenzioni”, per la serie Rai “Il Conte di Montecristo” in uscita nel 2024. “Misericordia” è interpretato, oltre che da Simone Zambelli, da Tiziana Cuticchio, Simona Malato (era Lina in “Stranizza d’Amuri”, il film di Giuseppe Fiorello sul delitto di Giarre), Milena Catalano, Fabrizio Ferracane. La regista Emma Dante, palermitana, ha costruito negli anni un’opera imponente fra teatro, lirica e letteratura, coronata da numerosi Premi. Nel Cinema ha esordito con “Via Castellana Bandiera” (dal suo romanzo) a cui è seguito il film “Le sorelle Macaluso”, uno sviluppo del suo lavoro teatrale. “Misericordia”, distribuito dalla Teodora Film lo si può vedere a Roma nelle Sale dei Cinema Eden, Eurcine, Jolly e Mignon. Appena possibile sarà organizzata una proiezione, alla presenza dell’Attore Simone Zambelli, anche ad Anzio. L’augurio è che anche “Misericordia” tragga vantaggio dalla rinnovata fortuna che sta godendo in queste settimane il cinema italiano.

©Riproduzione riservata