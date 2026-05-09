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Blitz della Polizia ad Anzio, trovati 12 minorenni con 4 prostitute e droga

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Arrestato il titolare

Un blitz della Polizia di Stato ha portato alla scoperta di 12 minorenni all’interno di un night club ad Anzio, il locale “L’Altra Notte” in via della Cannuccia alla periferia della città. Nel locale, che operava formalmente come associazione, sono stati trovati dodici minorenni insieme a quattro prostitute. Provvedimenti della Polizia: Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo e il GESTORE, A. C. 74enne, stato arrestato. Il controllo si inserisce in un’attività di contrasto alla prostituzione, spaccio di droga e somministrazione di alcol a minori.Il locale era già noto alle forze dell’ordine e operava dietro la copertura di un’associazione culturale e già in altre occasioni era stato oggetto di operazioni analoghe.

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