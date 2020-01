Anzio. 26 gennaio la presentazione del libro di Omizzolo:“Sotto Padrone, Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana”

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO OMIZZOLO: SOTTO PADRONE. UOMINI, DONNE E CAPORALI NELL’AGROMAFIA ITALIANA

Prosegue la rassegna di incontri organizzata da Alternativa per Anzio rivolta ai grandi temi politici, sociali e culturali dell’epoca contemporanea. Nel secondo incontro del nostro “Manuale di sopravvivenza” presenteremo il libro del sociologo Marco Omizzolo “Sotto Padrone, Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” uscito a novembre per la Feltrinelli.

Il lavoro del sociologo è il frutto di 12 anni di ricerca-azione sul campo e di impegno sociale al fianco dei lavoratori sfruttati nell’agro pontino. “Un viaggio nel cuore delle agromafie, tra caporali che lucrano sul lavoro di donne e uomini, spesso stranieri, sfruttati nelle serre italiane. Braccianti indotti ad assumere sostanze dopanti per lavorare come schiavi. Ragazzi che muoiono – letteralmente – di fatica. Donne che ogni giorno subiscono ricatti e violenze sessuali. Un sistema pervasivo e predatorio che spinge alcuni lavoratori a suicidarsi, mentre padroni e padrini si spartiscono un bottino di circa 25 miliardi i euro l’anno”

Domenica 26 gennaio alle ore 17.00, presso la Libreria Magna Charta in Via Ardeatina 460 (Lavinio mare, Anzio), ne parleremo insieme all’autore, al Presidente della comunità indiana nel Lazio, Gurmukh Singh e al segretario generale della Flai – CGIL Roma sud Pomezia Castelli, Gianfranco Moranti.

Alternativa per Anzio