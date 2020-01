Anzio. Ancora in gravi condizioni l’uomo investito sull’ardeatina

Versa in gravi condizioni F.T

il 45enne pedone che ieri sera è stato investito sulla via Ardeatina, poco dopo la caserma, da una peugeot guidata da un uomo. A causa delle gravi ferite e del trauma cranico riportati durante l’investimento l’uomo è stato prima portato all’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno e poi è stato trasferito d’urgenza al San Camillo di Roma. La Polizia locale di Anzio, giunta immediatamente sul posto ha compiuto i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sembra che all’investitore in passato era già stata ritirata la patente.

Il pedone investito, residente a Nettuno, al momento dell’incidente stava facendo jogging.