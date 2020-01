Successo per il corteo dei magi. Oggi parco gonfiabile e befane protagoniste a Nettuno

Straordinario successo quello riscosso dal Corteo dei Magi che ha coinvolto il centro di Nettuno nel pomeriggio di ieri, organizzato dall’Assessorato Turismo e Spettacolo guidato dal vicesindaco Alessandro Mauro in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura guidato da Camilla Ludovisi. Una manifestazione, a cura dell’Associazione La Stella del Mare, che ha visto la partecipazione anche dei gruppi storico-folkloristici di Carpineto Romano e Sermoneta. I figuranti in costume e i Magi a cavallo hanno attraversato Lungomare Matteotti partendo da Piazza Mazzini fino a raggiungere il Presepe Vivente Nativity allestito al Santuario di Nostra Signora delle Grazie dall’Ente Nettunese Sacre e Rappresentazioni. Una location suggestiva e una manifestazione che ha richiamato tantissimi cittadini, a partire dal Sindaco Alessandro Coppola che ha seguito l’intero corteo dalla partenza di Piazza Mazzini fino all’arrivo al Santuario.

Oggi si chiuderà il ricco programma di eventi de “Il Natale di Nettuno” con gli appuntamenti dedicati alla Befana. Per tutto il giorno dalle 11 alle 19 in piazza Battisti sarà allestito un parco gonfiabile con Befane e Spazzacamini che distribuiranno dolci. caramelle e sculture di palloncini a tutti i bambini. Alle 16 la Befana sarà anche al Forte Sangallo nell’Antica Dimora di Babbo Natale.

Le Befane trampoliere, poi, saranno protagoniste al Borgo Medievale di Nettuno grazie all’evento organizzato dalla Cst Danza. Alle 18,30 il classico concerto dell’Epifania tenuto dalla Corale Città di Nettuno presso la Collegiata San Giovanni.

Continuano anche gli appuntamenti con “Il Natale Solidale”. I 6 Gennaio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in programma l’iniziativa “L’albero della Solidarietà”, un progetto realizzato dal centro sociale “Franco Romani con il “raduno sotto l’albero” e la consegna di doni e dolci da parte della befana.

Allieteranno l’ iniziativa “ la Sfilata ed il gran ballo delle principesse” realizzato dall’associazione NICLA Millestorie; Collaborerà all’iniziativa anche l’associazione ANDOS. L’evento si terrà presso la parrocchia di Santa Barbara Via San Benedetto Menni, 1.

Sempre nel giorno dell’Epifania, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, ci sarà l’iniziativa dell’associazione Nati due volte presso la sala parrocchiale di San Giacomo in Via della chiusa Nettuno, con l’arrivo della Befana.