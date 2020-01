Oggi ultimo evento del programma del “Natale sul Mare” seconda edizione in piazza Pia seguito dall’Assessore alle Attività Produttive, spettacolo e turismo Valentina Salsedo. Protagonista della giornata è stata la Befana che ha stupito grandi e piccini scegliendo di arrivare ad Anzio dal mare.

Nella mattinata del 5 gennaio, una bizzarra Befana a bordo di un piccolo e caratteristico peschereccio è approdata al Molo Innocenziano, nel Porto di Anzio, grazie alla preziosa collaborazione dei “101 Events” e della “Capo d’Anzio SpA”. Dopo essere stata accolta ha iniziato a girare con i trampoli per tutto il centro della città regalando caramelle a tutti i bambini.

Non sono mancati selfie con la bizzarra Befana e trucca bimbi in Piazza Pia per i più piccini.

Nel pomeriggio grande spettacolo di chiusura con il divertentissimo Coca Cola e spiedino che hanno intrattenuto a suon di risate i piccoli e i grandi. A seguire spettacolo dei personaggi Disney e delle Befane tra musica e magia e tante foto, diretto dalla Marwey danza. A chiudere la serata con un applauso da parte della folla di spettatori in piazza il meraviglioso video mapping proiettato sulla chiesa dei SS Pio e Antonio.

Le attività dedicate all’Epifania proseguono con altri due appuntamenti, lunedì 6 gennaio.

Dalle 10:30 alle 12:30, quartiere di Anzio Colonia, arriveranno le befane a bordo del trenino che percorrerà Viale Marconi invitando i bambini e distribuendo caramelle.

Nel pomeriggio, visto il grande successo dello scorso anno “Befana vien dal cielo”, le streghe buone arriveranno alla Pineta della Gallinara, ma rispetto alle colleghe originali che venivano dal mare e con il treno, questa volta arriveranno, addirittura, con i deltaplani a distribuire dolciumi e calzette per tutti. Ad accoglierle le animazioni di Coca Cola e Spiedino e tutti coloro che credono nei sogni e nella possibilità di continuare a guardare con gli occhi di un bambino.

Per info, su facebook: “Natale sul Mare”.