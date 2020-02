Premi e applausi al Teatro Studio 8 per il Primo concorso città di Nettuno e Anzio 2019-2020

Chiusura col botto, con nomination e premiazioni, che hanno suscitato ammirazione tra i numerosi cittadini nettunesi accorsi all’evento si è concluso il Primo concorso teatrale città di Nettuno e Anzio. Compagnie, registi, attori e tante altre figure artistiche hanno guadagnato sul campo i premi messi in palio dagli organizzatori – i Liberi Teatranti, rappresentati dal regista Giampiero Bonomo e dal Direttore artistico Francesco Ruggirello. Non è mancata la buona musica interpretata da Chiara Simone, Martina Massimi e Carmela Testini, che con rara intensità espressiva, tipica delle cantanti che sanno anche recitare e che hanno allietato la serata esibendosi con canzoni davvero belle. Un concorso che ha avuto uno straordinario successo di pubblico, impressionante nei numeri, nella qualità delle opere proposte, nella perfezione artistica della maggioranza delle compagnie che hanno partecipato alla fase finale. La Presidente UILT (Unione Italiana Libero Teatro) Stefania Zuccari, ha potuto apprezzare il lungo lavoro iniziato alcuni mesi fa, per preparare l’evento e che in conclusione ha mostrato le nuove tendenze in fatto di evoluzione artistica teatrale senza trascurare il passato.

Il noto autore di testi teatrali Italo Conti, coadiuvato dalle attrici Deborah Niscola e Maresa Minati ha svolto le mansioni di Presidente della giuria tecnica, così come hanno dato il loro prezioso contributo le giurie Senior e Young, oltre quella popolare formata di volta in volta.

Ed ecco nell’ordine i premi:

Alla commedia “La spallata” sono stati attribuiti i premi per la migliore regia a Salvatore Margiotta, al miglior caratterista – Giuseppe Cantagallo e alla migliore attrice non protagonista – Antonina Lucantonio.

La commedia “L’altro figlio” di Pirandello, ha ottenuto il premio per la migliore attrice protagonista – Alessandra Ferro, per il miglior attore non protagonista Emanuele Durante e il premio Young. Il premio della giuria Senior è stato consegnato alla commedia “Beauty dark Queen, quelli speciali UILT a “Agostino contro tutti” e “Mare Nostro”, espressioni teatrali di grande attualità, riconducibili a disagi sociali sotto gli occhi di tutti. Ma la commedia trionfatrice della serata ha davvero sbaragliato tutti, tra le più classiche dell’ampio repertorio di De Filippo – la sempre attuale “Filumena Marturano”, con il regista e attore Angelo Grieco della compagnia “Insieme … per caso”, che ha saputo mirabilmente interpretare il protagonista Don Mimì, ricevendone il relativo premio quale migliore attore assoluto. Una compagnia con un cast formidabile, che ha catturato il pubblico anche per il miglior allestimento tecnico, rendendo onore al grande Eduardo; una citazione particolare merita la splendida interprete di Filumena Marturano – Antonella D’Onofrio. Ma l’omaggio più bello l’ha ricevuto Giampiero Bonomo per il trentennale del suo esordio quale attore, festeggiato con un tripudio di emozioni, di puri sentimenti di affetto e vicinanza da parte dei Liberi Teatranti che l’hanno stretto idealmente in un lungo e vigoroso abbraccio.

L’ultima nomination, quella delle tre compagnie finaliste per la fase finale nazionale del Premio UILT ha infine decretato nell’ordine Filumena Marturano, della Compagnia “Insieme per caso”, Il berretto a sonagli della Compagnia “luna Nova” e l’Altro Figlio della Compagnia “Ferro e fuoco”.

I Liberi Teatranti, con i proventi delle rappresentazioni teatrali, sostengono progetti legati al mondo della solidarietà e di volontariato, come già avvenuto in passato. Prossimo appuntamento: 07-08 febbraio Luciana Frazzetto con la divertentissima commedia: “Una Donna per amico”; 15 feb: i Poi ve lo dico con “i-Ansia” – 21 feb: Alessandra Ferro in “Donnacce”; 29 feb: Gennaro Calabrese di Made in Sud in “Un calabrese a Roma”.

Per gli eventi, le rassegne e i Corsi la Prenotazione è obbligatoria al n. tel. 351 8599212 oppure recandosi di persona presso il Centro Polivalente “TEATRO STUDIO 8” via Nettuno Velletri, n°8 – https://www.facebook.com/teatro.studio8

Siti web: www.teatrostudio8.it