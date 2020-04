4 musicisti di Anzio, Nettuno e Roma (che diventano 23 in un unico video) Lonely & Friends playing “I Wish” di Stevie Wonder

Lonely & Friends playing "I Wish" – Stevie Wonder

⚠️ OUT NOW – FUORI ORA ⚠️Un super video, una super collaborazione con 19 (che più noi quattro fanno 23) splendidi musicisti e cantanti che ci tenevamo a ringraziare uno ad uno per aver accettato questa nostra folle idea: suonare insieme si può anche a distanza, la musica ci unisce da sempre e per sempre lo farà. Siamo estremamente fieri di questo progetto e ci farebbe immensamente piacere se lo condivideste con i vostri amici, per far arrivare la bella musica! 🤩🎶Enjoy it guys: "I Wish" – Stevie Wonder 😎⬇️Valerio Volpi, Michele Rullo (guitar solo and voice), Carlotta Bellavista, Livia Muscatello, Salvatore Luca, Ludovica Mulinari, Daniela Cristofaro, Tania e Tatiana Monteriù, Sergio di Giannuario, Veronica Flamini, Andrea Pucillo, Flavio Capasso, Elena Ciotola, Simone Venditti, Camilla Ciriaco (trumpet), Dario Fagiolo (alto sax), Federico Gallo (hammond solo) 🎙

Pubblicato da Lonely su Giovedì 2 aprile 2020