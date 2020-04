Si spaccia collaboratore della Lega di Nettuno e diffonde false notizie

“Negli ultimi due giorni, molti cittadini di Nettuno hanno ricevuto un messaggio vocale, da parte di una persona non nota che dichiara di collaboratore con la Lega e con il Comune di Nettuno, questa persona nel messaggio fornisce informazioni non veritiere e del tutto inesatte riguardo alla modalità di distribuzione di pacchi alimentari e di contributi Comunali.

Il gruppo Lega Nettuno prende le distanze dall’audio fatto circolare.

In una delicata situazione come quella che stiamo vivendo, la brama ed il desiderio di grandezza devono lasciare il posto alla verità delle azioni che concretamente si stanno compiendo per il bene della nostra città.

La politica locale unita, maggioranza ed opposizione, sta collaborando per rimanere vicino ad ogni cittadino ed alle sue esigenze, senza inutili protagonismi.

Per questo motivo, disconosciamo ogni messaggio divulgato in nome e per nostro conto ed invitiamo tutti a diffidare da qualunque informazione resa da soggetti diversi dai nostri Consiglieri ed Assessori Comunali”.

Lo dichiarano dal gruppo Consiliare della Lega di Nettuno, Lorenza ALESSANDRINI, Antonio BICCARI, Antonello MAZZA, Camilla LUDOVISI, Marco RODA.