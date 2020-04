Passione di Cristo, l’edizione 2019 a Nettuno va in scena su Facebook

Sulla pagina istituzionale Facebook del Comune di Nettuno sarà visibile domani alle 21 l’evento “La Passione di Cristo 2019” organizzato dall’Ente Nettunese Sacre e Rappresentazioni, un modo per vivere insieme, nonostante le restrizioni adottate per la tutela dell’intera comunità a causa della diffusione del Coronavirus.

In allegato la locandina dell’iniziativa dell’Ente Nettunese Sacre e Rappresentazioni