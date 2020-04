Aprilia, premio nazionale di poesia “Masio Lauretti”: pubblicati i vincitori dell’edizione 2020

Sono Milena Binelli dell’Istituto Comprensivo “Corso Matteotti” di Alfonsine (Ravenna) con la poesia Libera – per la sezione A – e Anna Benetti del Liceo Scientifico “Mario Rigoni Stern” di Asiago (Vicenza) con il componimento Veleno – Società – per la sezione B – i primi classificati nell’edizione 2020 del Premio nazionale di poesia “Masio Lauretti”.

Lo ha reso pubblico la giuria guidata dalla Presidente, la prof.ssa Franca Palmieri. Il Premio, giunto alla sua quinta edizione, ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 300 studenti di scuole di ben 11 Regioni italiane, dalla Lombardia alla Sicilia.

474 sono stati i componimenti esaminati, divisi nelle due sezioni (sezione A per le scuole medie e sezione B per le scuole superiori). La giuria ha ritenuto opportuno, quest’anno, assegnare anche due premi speciali per poesie relative alle tematiche dell’autismo (scuole superiori) e bullismo (scuole medie), vinti rispettivamente dall’apriliana Sandra Robustelli (2° E dell’IC Menotti Garibaldi) e dalla pometina Iris Ieva dell’IIS Blaise Pascal.

Un ulteriore premio per il tema “ascolto empatico” è andato ad Arianna Buccarello dell’IIS “Rita Levi Montalcini” di Casarano (Lecce) con il componimento Di notte il mio quartiere.

“Il Premio Lauretti, con il successo che continua a ricevere a livello nazionale – commenta l’Assessore alla Cultura Elvis Martino – è una buona notizia che ci riempie di gioia e orgoglio, anche e soprattutto in questo momento così delicato. Segno che Aprilia continua ad esser protagonista, anche in una fase difficile. E che la cultura di questa Città riesce ad animare il Paese intero, partendo dalle scuole e dalla poesia”.

In attesa di definire la data per le premiazioni, che sarà stabilità al termine della situazione emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, è già in fase di realizzazione la consueta antologia.

L’elenco con i nomi dei vincitori, divisi nelle due categorie, è disponibile sul sito

