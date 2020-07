“Dance for Children Junior”, aperte le iscrizioni al concorso per giovani talenti

L’associazione Oltremente di Maria Teresa Barone, organizza un concorso “Dance For Children Junior” per bambini da 5 anni a 12 anni, che sappiano cantare o ballare, recitare, o effettuare giochi di magia. I piccoli protagonisti dovranno dedicare la loro esibizione a chi vorranno. La serata è dedicata a Silvia Capasso e Micaela Combi. A decretare i vincitori sarà una giuria di settore, sotto la direzione artistica e di Simona Crivellone. L’evento sarà presentato da Sara Santostasi.

Regolamento del Concorso

1. Il concorso si svolgerà presso il Teatro all’aperto STUDIO 8 in via Velletri nr.8 a Nettuno il giorno 23 Agosto 2020. L’iscrizione al concorso è gratuita e raggiunto il numero massimo le stesse verranno chiuse. Il concorso è riservato a giovani talenti dai 5 ai 12 anni.

2. Per partecipare i concorrenti dovranno presentare una personale creazione con “dedica”(parente, amico, persona del cuore) che la sera stessa del concorso dovranno dichiarare. Le sezioni previste sono: ASSOLI e COPPIE . La durata per gli assoli non dovrà superare i 2.30 min. mentre per le coppie non dovrà superare i 3 min. Le discipline saranno: danza, musica, recitazione e magia.

3. È prevista un’unica fase. Ad essa potranno accedere i concorrenti che avranno presentato il modulo d’iscrizione entro e non oltre il 17 Agosto 2020. Lo stesso debitamente firmato dai genitori, dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo terry60@tiscali.it

4 In base al numero dei concorrenti sarà definito un programma di esibizione. Tale programma sarà comunicato il giorno stesso del concorso. Saranno inoltre previste delle prove in un orario prestabilito che verrà comunicato il giorno prima del concorso.

5. La giuria, formata da professionisti del settore, decreterà i primi tre classificati secondo i seguenti parametri:

Tecnica – Musicalità – Interpretazione e presenza scenica – Originalità della

creazione.

Saranno previsti riconoscimenti di partecipazione e borse di studio

Il biglietto d’ingresso per il pubblico è di 10€ (5€ under 8 e over 65 – gratuità per diversamente abili e ridotto per accompagnatore) da prenotare prima della serata al numero 351 / 8599212

Per info – Maria Teresa 347/4500836 – Simona 347/5750065