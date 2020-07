L’ex ministro Centinaio ad Anzio per un incontro con i balneari

L’ex ministro Gian Marco Centinaio, ad Anzio nei giorni scorsi per un giro in città assieme a Luigi Campomizzi, ha incontrato i rappresentanti dell’associazione balneari “Il Faro”. L’occasione, presso lo stabilimento Jolly lido di Lavinio, per ascoltare le esigenze della categoria ed affrontare le tematiche legate a mare e turismo. “L’ex ministro Gian Marco Centinaio – spiega Maurizio Criscuolo – si è sempre speso a favore della categoria dei balneari e ha saputo dare, attraverso la legge 145/08, una nuova speranza alle 30000 imprese balneari presenti in Italia. Il confronto ha avuto un esito positivo e costruttivo anche nei rapporti con le due municipalità di Anzio e Nettuno”. Erano infatti presenti i sindaci delle due cittadine costiere ai quali si sono potute rappresentare le problematiche inerenti la nostra categoria in attesa, da 10 anni, di un titolo concessorio”.