Dal 21 al 23 agosto il Festival Nazionale del videocorto Nettuno

Per evitare assembramenti e rispettare le norme relative all’emergenza in corso, Videocorto Nettuno quest’anno appronta un sistema di prenotazioni per le tre serate 21,22,23 agosto . Per farlo basterà scrivere un messaggio whatsapp al numero 3397018602 , specificando la serata (o le serate prescelte), cognome di riferimento e numero di persone. Non si accettano prenotazioni attraverso chiamate. L’ingresso è comunque libero. Il Festival Nazionale del Videocorto di Nettuno compie un quarto di secolo e lo fa nel migliore dei modi. Ancora una volta, dunque, dal 21 al 23 agosto Nettuno per tre sere respirerà aria di cinema italiano grazie ad una selezione che si preannuncia spettacolare e variegata come poche altre. La cornice è la stessa dell’ultima fortunata edizione, ovvero il Forte Sangallo, il tutto nella più totale sicurezza e rispetto delle norme anti-Covid. Il Presidente della Giuria quest’anno è Pino Quartullo, attore e regista che non ha certo bisogno di presentazioni ma con lui saranno molte le sorprese e gli eventi collaterali. Come sempre, alla direzione artistica ci sono Elvio Calderoni e Giulia Bartoli e l’organizzazione è a cura della Pro Loco Nettuno, che tiene a ringraziare il Sindaco Alessandro Coppola e l’Assessore al Patrimonio, Sport, Turismo e Spettacolo Alessandro Mauro. Di seguito il calendario della manifestazione: VENERDI’ 21 AGOSTO

TUTTI I NOSTRI IERI – LORENZO SANTONI INVERNO – GIULIO MASTROMAURO

OFFRO IO – PAOLA MINACCIONI

L’ATTESA – ANGELA BEVILACQUA

VOLER ESSERE FELICE AD OGNI COSTO – MICHELE BERTINI MALGARINI

AL DIO SCONOSCIUTO – SAMANTHA CASELLA

STAR – STEFANO CLARI

LINDA E PAOLO – RICCARDO SINIBALDI Fuori concorso:

TORNO PRESTO – GIOVANNI BUFALINI SABATO 22 AGOSTO

L’ORA DELLE NUVOLE – MARIO SPOSITO

LA MAMMA E’ MORTA DA ANNI – DARIA ALVARO

E’ TUTTO CINEMA – GIANNI AURELI

L’UOMO CHE NON VOLEVA USCIRE DI CASA – SAVINO GENOVESE

NON E’ SOLO UN GIOCO – GUGLIELMO LIPARI

IL VENTO SOTTO I PIEDI – KASSIM YASSIN SALEH

MR. H – GIULIO NEGLIA

SPECCHIO – CATERINA CRESCINI DOMENICA 23 AGOSTO

PROIEZIONE DEI CORTI PIÙ VOTATI DALLA GIURIA E DAL PUBBLICO Fuori concorso:

IL CINEMA QUAND’ERA A NETTUNO – I.C. NETTUNO IV