Lettera: Buccolini: poca attenzione per gli amici a 4 zampe, spariti i secchi rossi per raccolta deiezioni

Ci perdiamo sempre su alcuni accorgimenti, che forse qualcuno, sta considerando inutili.

Chi non ha un dolce e fedele amico a 4 zampe? Oramai, fanno parte di tantissime famiglie, per la felicità dei nostri figlioli, la felicità nostra, e indispensabili sostenitori morali e affettivi delle persone della terza età. Loro… Giocherelloni, affettuosi, coccolosi, pelosetti fedeli e sempre pronti a farci feste 24 ore al giorno.

Eppure, pare che qualcuno si stia dimenticando di loro. Forse troppi impegni considerati più importanti, come il continuo proliferare di discariche abusive, potature accantonate, e water abbandonati nei giardini pubblici. Comprendiamo benissimo che nel periodo estivo, siamo passati da 60.000 abitanti a 120.000 (forse), le difficoltà di dare un servizio così importante sono sotto gli occhi di tutti. Ma in una città come Anzio, considerata “Plastic Free” e “Bio”, pare che qualcuno stia facendo marcia indietro su qualcosa di molto importante.

Per questo segnaliamo la “sparizione” di tanti “secchi rossi” per la raccolta delle deiezioni degli animali domestici, sia quelle in itinere dei cani, che quelle provenienti dalle lettiere domestiche dei gatti. In particolare sulla Via del Faro, ne sono state rimosse due nelle ultime due settimane; una è stata rimossa al piccolo Parco adiacente il Sanatorio Militare, in Febbraio o Marzo; due ai giardini centrali di Anzio Colonia, sono sparite poco prima delle ultime Feste di Natale; al Parco di Cincinnato, alla fine di Via del Monumento, ne è rimasta una sola, di due che erano lo scorso autunno; sulla Riviera di Ponente non ci sembra di averle più viste… Bho!!! Che dire? Larga la foglia, stretta la via, raccogli la cacchina, mettitela in tasca, e portatela via.

Giorgio Buccolini… Movimento I ❤️ Anzio.