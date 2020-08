29 settembre, il Talent Anti Mafia “Di Ostia Siamo Noi”. Concorso di: danza, musica, teatro, narrativa, poesia

Il 29 settembre 2019 #Noi organizzerà per tutta l’intera giornata manifestazioni nei beni confiscati ai clan del territorio riqualificandoli attraverso sport, cultura e arte. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto

PRESUPPOSTI E FINALITA’ DEL TALENT ANTIMAFIA

“Cultura significa anzitutto creare una coscienza civile, fare in modo che chi studia sia consapevole della dignità. L’uomo di cultura deve reagire a tutto ciò che è offesa alla sua dignità, alla sua coscienza. Altrimenti la cultura non serve a nulla.”

(Sandro Pertini)

L’Associazione Antimafia Noi, nata a sostegno della giornalista di Repubblica Federica Angeli, promuove la rinascita di un territorio martoriato dalle mafie anche attraverso l’arte e la cultura, ritenendo fondamentale spargere in un territorio contaminato dal malaffare la bellezza e la forza della legalità. In quest’ottica il 29 settembre 2019 #Noi organizzerà per tutta l’intera giornata manifestazioni nei beni confiscati ai clan del territorio riqualificandoli attraverso sport, cultura e arte. Il “Talent Antimafia” è uno dei modi attraverso cui abbiamo l’ambizione di tirare fuori i numerosi talenti presenti nel X Municipio e nella città di Roma.

REQUISITI RICHIESTI

L’età del/i candidato/i deve essere compresa tra gli 8 e gli 88 anni.

REGOLE DEL TALENT

Requisito fondamentale per l’ammissione al Talent dell’Associazione Antimafia Noi: qualsiasi pièce, componimento musicale, componimento narrativo/poesia, balletto deve avere come tema la lotta alla mafia.

“No alla Mafia, sì alla legalità”. Ci si può ispirare dunque a film, testi, musiche già esistenti, oppure creare un inedito.

Il concorso è aperto a singoli o gruppi di qualsiasi età, dagli 8 agli 88 anni.

L’esibizione non dovrà superare i 10 minuti.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO

Invia la tua canzone, il tuo balletto o la tua pièce teatrale filmata, in allegato all’indirizzo email:

noiamanodisarmata@gmail.com

(se il filmato ha dimensioni eccessive utilizza il servizio di trasferimento file gratuito We Transfer, direttamente da internet)

indicando nell’oggetto IL TALENT DI NOI e la sezione scelta (MUSICA, DANZA, TEATRO, NARRATIVA/POESIA) per gareggiare.

Una giuria qualificata valuterà la tua performance e potrai partecipare alla finalissima che si terrà il giorno 27/09/2020 presso il Teatro del Lido di Ostia (in Via delle Sirene, 22 – 00121 Lido di Ostia).

Alla finalissima accederanno le tre migliori performance di ogni categoria. La giuria, composta da personaggi del mondo dello spettacolo, decreterà un unico vincitore.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 Agosto 2020 all’indirizzo mail:

noiamanodisarmata@gmail.com

DOCUMENTI RICHIESTI

Copia del documento d’identità del candidato.

Copia del pagamento di euro 10 (a persona) per la partecipazione al concorso da effettuarsi entro e non oltre il 31 Agosto tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione Antimafia #Noi, Unicredit Banca IBAN IT06O0200803284000105317775 CAUSALE: Partecipazione Talent Antimafia.

Modulo per la privacy – reperibile al link

www.noiassociazioneantimafia.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/NOI-Informativa-privacy. pdf – compilato, firmato ed inviato all’indirizzo mail noiamanodisarmata@gmail.com

Se l’età del candidato non supera i 18 anni, inviare anche la liberatoria del genitore o tutore – reperibile al link www.noiassociazioneantimafia.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/liberatoria_minorenni.pdf – per la partecipazione al concorso e per la presa visione del materiale visivo inviato esclusivamente a uso del Talent Antimafia all’indirizzo mail noiamanodisarmata@gmail.com

La giuria dell’associazione Noi si impegna a non divulgare il materiale ricevuto, per nessuna ragione su alcun mezzo di diffusione. Il materiale sarà usato solo e unicamente per procedere alla selezione.

ACCETTAZIONE GIUDIZIO

La domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione del giudizio inappellabile della Commissione Esaminatrice.

IL PREMIO AL VINCITORE

Il primo classificato riceverà un premio in denaro e la tessera gratuita dell’Associazione #Noi con cui potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste per i soci.