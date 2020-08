E’ andata in scena nei giorni scorsi la “Dance for children Juonor”, serata dedicata a Silvia Capasso e Micaela Combi che prevedeva un concorso di ballo, canto e recitazione per bambini dai 5 ai 12 anni, nato da un idea di Maria Teresa Barone presidente dell’associazione OltreMente e organizzatore della serata. L’evento è avvenuto sotto la direzione artistica della professionista Simona Crivellone, presentato dalla bravissima attrice, ballerina, presentatrice, Sara Santostasi. Nel corso della serata, è stata consegnata la targa LA NUVOLA DI ESTER, riconoscimento per il volontariato, dedicato ad una grande donna che ha combattuto per i diritti dei disabili, Ester Martufi. “Ogni anno decido a chi consegnare il premio – spiega la presidente dell’associazione – per questo anno ho scelto il Coro Polifonico di Anzio.

I nostri ospiti sono stati attrice Melissa Regolanti che ha eseguito un bellissimo monologo di Lella Costa, Mauro Iandolo con un emozionante canzone di Elisa in lingua dei segni assieme a Giulia Lamberti, 2inconcerto con le bellissime voci di Flavio e Tiberio, un momento di moda con le signore e le ragazze del corso Moda Eleganza di Simona Crivellone, con le creazioni in gioiello di Palijolie, e con i capi di alta sartoria sposa e cerimonie della stilista Simonetta Bernardi per Nuptiae di sposa. Trucco e acconciature di Federica De Iacobis, mentre la giuria era composta dall’assessore Maddalena Noce, La giornalista Elvira Proia, Emilia Silvestri componente della Corale Polifonica di Anzio, La ballerina Alessia Menegatti, il presidente dei Liberi Teatranti Giampiero Bonomo. Ringrazio la mia amica Simona Crivellone, lo staff di Fuoricentro e di Studio8, i partecipanti e le loro famiglie, gli sponsor L’Angolo del Caffè di Gianna Esposito di Anzio, La Pizzeria Babylon di Anzio, Duble Face, abbigliamento specializzato in abiti da lavoro e per bambini, Fiori e Piante di Rita e Marta di Anzio”.

Classifica

Primo classificato: Recitazione, con In due naufraghi

Francesco e Alessio Pastillucci

Secondo classificato: Assolo di canto con Someone you loved

Francesco Gentili

Terzo classificato: Duo di Danza Tu sei una favola

Perla e Santiago Spagnuolo